Трёхкомнатную квартиру на Серебристом бульваре охватил пожар

Утром в понедельник, 12 сентября, в доме произошел №26 по Серебристому бульвару загорелась трёхкомнатная квартира. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
Сигнал спасателям поступил примерно в 8:12. Огонь охватил обстановку площадью 10 кв. м., сама квартира занимает 20 "квадратов". На вызов прибыли 10 пожарных на двух единицах спецтехники.
Огонь ликвидировали примерно в 8:32. Данных о пострадавших не поступало.
Ранее мы сообщили о том, что пожар на Обводном канале затронул территорию "Красного треугольника".
Фото: Piter.TV
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