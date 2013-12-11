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Трёхкомнатную квартиру на Серебристом бульваре охватил пожар
Сегодня, 10:34
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Трёхкомнатную квартиру на Серебристом бульваре охватил пожар

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Возгорание произошло утром, данных о пострадавших не поступало.

Утром в понедельник, 12 сентября, в доме произошел №26 по Серебристому бульвару загорелась трёхкомнатная квартира. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Сигнал спасателям поступил примерно в 8:12. Огонь охватил обстановку площадью 10 кв. м., сама квартира занимает 20 "квадратов". На вызов прибыли 10 пожарных на двух единицах спецтехники.

Огонь ликвидировали примерно в 8:32. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что пожар на Обводном канале затронул территорию "Красного треугольника".

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, приморский район, происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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