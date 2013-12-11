Трёхкомнатную квартиру на Серебристом бульваре охватил пожар

Возгорание произошло утром, данных о пострадавших не поступало.

Утром в понедельник, 12 сентября, в доме произошел №26 по Серебристому бульвару загорелась трёхкомнатная квартира. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.



Сигнал спасателям поступил примерно в 8:12. Огонь охватил обстановку площадью 10 кв. м., сама квартира занимает 20 "квадратов". На вызов прибыли 10 пожарных на двух единицах спецтехники.



Огонь ликвидировали примерно в 8:32. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что пожар на Обводном канале затронул территорию "Красного треугольника".

Фото: Piter.TV