На Народной улице 12 пожарных тушили двухкомнатную квартиру

Спасатели боролись с огнем почти полчаса.

Сегодня, 24 апреля, в Невском районе полыхала двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел на Народной улице в доме № 59, корпус 1. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 8:48. Тушить 13 квадратных метров отправились 12 спасателей на трех спецмашинах. К 9:14 огонь локализовали.

В результате случившегося никто не пострадал. Устанавливается причина пожара. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv