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На Народной улице 12 пожарных тушили двухкомнатную квартиру
Сегодня, 10:09
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На Народной улице 12 пожарных тушили двухкомнатную квартиру

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Спасатели боролись с огнем почти полчаса.

Сегодня, 24 апреля, в Невском районе полыхала двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел на Народной улице в доме № 59, корпус 1. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 8:48. Тушить 13 квадратных метров отправились 12 спасателей на трех спецмашинах. К 9:14 огонь локализовали. 

В результате случившегося никто не пострадал. Устанавливается причина пожара. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Заповедной улице сгорела заброшенная постройка - видео.

Фото: Piter.tv

 

Теги: горит квартира, мчс, народная улица, пожар, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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