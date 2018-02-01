Пожар на "Ленфильме" локализован: последние новости

В здании загорелся мусор и декорации.

В ночь на 31 января в здании "Ленфильма" вспыхнул пожар, которому был присвоен повышенный уровень сложности. По сообщению ГУ МЧС по Петербургу, огонь удалось потушить в 09:20 утра.

Инцидент произошел в Красносельском районе в здании по улице Новобелицкой. Огонь вспыхнул около двух часов ночи. Как стало известно, загорелась обстановка, площадью 20 кв. метров, мусор и автобус в ремонтном боксе на четвертом этаже. Затем пламя перекинулось через вентиляцию на другие участки.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на "Ленфильме" в пожаре пострадало 800 кв. метров. Пожарные присвоили случившемуся повышенный уровень сложности 1-бис. Обстоятельства случившегося уточняются. Информации о пострадавших не поступало.

Видео: Piter.tv