На проспект Энгельса прибыли пожарные

Волнение вызвал сильный запах гари в одном из подъездов дома.

Сотрудники пожарной службы приехали к одному из жилых домов в Выборгском районе. Об этом сообщили свидетели события 14 марта в социальной сети "ВКонтакте" в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга".

Автор поста указал, что пожарные прибыли к дому 138/2 на проспекте Энгельса. В подъезде ощущается сильных запах гари, но дыма нет.

Очевидцы выложили в социальные сети фото и видео происходящего. На них можно увидеть, что пожарные провели шланг на третий этаж.

Обстоятельства случившегося выясняются. Пользователи "ВКонтакте" в комментариях к посту пишут, что у кого-то могли сгореть праздничные блины.

Ранее в Piter.tv сообщили, что трехлетний малыш погиб на Выборгской улице.

Фото: "ВКонтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга".