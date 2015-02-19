На проспект Энгельса прибыли пожарные

Сотрудники пожарной службы приехали к одному из жилых домов в Выборгском районе. Об этом сообщили свидетели события 14 марта в социальной сети "ВКонтакте" в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга".
Автор поста указал, что пожарные прибыли к дому 138/2 на проспекте Энгельса. В подъезде ощущается сильных запах гари, но дыма нет.
Очевидцы выложили в социальные сети фото и видео происходящего. На них можно увидеть, что пожарные провели шланг на третий этаж.
Обстоятельства случившегося выясняются. Пользователи "ВКонтакте" в комментариях к посту пишут, что у кого-то могли сгореть праздничные блины.
Ранее в Piter.tv сообщили, что трехлетний малыш погиб на Выборгской улице.
Фото: "ВКонтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга".
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