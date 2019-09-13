В Выборгском районе в жилом доме сгорела кухня

Пожар локализовали спустя два часа.

Вечером 13 сентября на улице Астафьева загорелась квартира. Мобильный корреспондент Piter.TV стал очевидцем инцидента.

Возгорание на кухне в жилом доме №12, корпус 1 произошло около 17 часов. Очевидцы заметили мощное пламя из окна. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, в трехкомнатной квартире выгорела кухня площадью 5 квадратных метров. Пожаров локализовали в 19:13.

Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в пожаре на Римского-Корсакова погиб человек.

Видео: Piter.TV