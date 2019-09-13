В пожаре на Римского-Корсакова погиб человек

Пол и личность устанавливаются.

При проливке и разборке сгоревших конструкций на втором этаже горевшего здания сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего, передает пресс-служба структуры. Пол и личность пока устанавливаются.

Пожар в здании бывшего лицея работников радиосвязи на Римского-Корсакова, 69 разгорелся днем 13 сентября. Огонь на втором этаже полностью ликвидировали меньше часа назад, выгорело 160 квадратных метров помещения и коридора.

Piter.tv писал об этом пожаре недавно.

Видео: мобильный корреспондент Piter.TV