В пожаре на Римского-Корсакова погиб человек

При проливке и разборке сгоревших конструкций на втором этаже горевшего здания сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего, передает пресс-служба структуры. Пол и личность пока устанавливаются.
Пожар в здании бывшего лицея работников радиосвязи на Римского-Корсакова, 69 разгорелся днем 13 сентября. Огонь на втором этаже полностью ликвидировали меньше часа назад, выгорело 160 квадратных метров помещения и коридора.
Piter.tv писал об этом пожаре недавно.
Видео: мобильный корреспондент Piter.TV
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