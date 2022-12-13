В Пушкинском районе потушили пожар в цельнометаллическом ангаре

Огонь охватил площадь 100 кв.м.

В ночь на пятницу, 26 мая, спасатели локализовали пожар, вспыхнувший в Пушкинском районе Северной столицы. Подробности приводит пресс-служба ГУМЧС РФ по городу.

Возгорание произошло в цельнометаллическом ангаре на Московском шоссе. Площадь объекта составляет 20х50 м, огонь затронул 100 кв. м. В 00:25 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС.

На месте происшествия работали 27 пожарных на 6-ти единицах техники. Они смогли локализовать возгорание к 0:56.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец погиб при возгорании своего дома в Ленобласти.

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