На севере Петербурга горят складские помещения с баллонами

Возгоранию был присвоен номер 1 БИС.

Во вторник, 4 апреля, в Приморском районе Северной столице произошёл пожар. Пламя охватило территорию в промзоне на улице Маршала Новикова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило на дежурный пульт в 11:54. Как выяснилось, загорелось здание склада на Макулатруном проезде размером 5х10. Там хранятся газовые баллоны.

Пожару присвоили дополнительный номер 1 БИС. Данных о пострадавших нет. С огнём борются 20 пожарных и 4 единицы спецтехники.

Ранее мы сообщили о том, что легковушка вспыхнула на Будапештской улице.

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