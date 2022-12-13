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На севере Петербурга горят складские помещения с баллонами

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Возгоранию был присвоен номер 1 БИС.

Во вторник, 4 апреля, в Приморском районе Северной столице произошёл пожар. Пламя охватило территорию в промзоне на улице Маршала Новикова. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило на дежурный пульт в 11:54. Как выяснилось, загорелось здание склада на Макулатруном проезде размером 5х10. Там хранятся газовые баллоны.

Пожару присвоили дополнительный номер 1 БИС. Данных о пострадавших нет. С огнём борются 20 пожарных и 4 единицы спецтехники.

Ранее мы сообщили о том, что легковушка вспыхнула на Будапештской улице.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб 

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар, Картина дня,

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