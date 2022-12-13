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Легковушка вспыхнула на Будапештской улице
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Легковушка вспыхнула на Будапештской улице

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Известно, что семья успела покинуть машину до приезда пожарных.

В понедельник вечером, 3 апреля, во Фрунзенском районе Петербурга у дома № 43 на Будапештской улице загорелась легковушка. Информация о пожаре поступила в 19:00 вечера, пишут очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "Вконтакте".

В Peugeot выгорел моторный отсек. Один из очевидцев попытался потушить пожар, но его огнетушителя не хватило. Известно, что семья успела покинуть машину до приезда пожарных. Сведений о пострадавших не поступало. 

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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