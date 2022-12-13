После пожара в сауне на Петропавловской улице эвакуированы 15 человек

Огонь затронул обстановку на площади 40 кв.м.

Во вторник, 17 января, в Петроградском районе Северной столицы вспыхнул пожар. Огонь охватил обстановку на площади 40 кв.м. в помещении спа-центра на Петропавловской улице. Там загорелась сауна. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Пожар случился в подвальном помещении шестиэтажного здания. С расположенных выше этажей были эвакуированы 15 человек.Сигнал о возгорании поступил на дежурный пульт в в 14:10, на место выдвинулись 23 человека личного состава и 5 единиц спецтехники. Они провели локализацию огня за 50 минут.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Десантников сгорела легковушка Rover 75.

Видео: Telegram / Санкт-Петербург Life