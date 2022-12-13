  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Десантников сгорела легковушка Rover 75
Сегодня, 20:43
145
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На улице Десантников сгорела легковушка Rover 75

0 0

Автомобиль потушили две спецмашины и 10 спасателей.

Сегодня вечером, 15 января, в Красносельском районе произошел пожар. На улице Десантников около дома № 15 сгорела иномарка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 17:45. Выяснилось, что полыхал чёрный Rover 75. Его потушили две спецмашины и 10 спасателей. Они справились за 13 минут.

В результате случившегося никто не пострадал. Огонь лишь серьезно повредил машину. 

Ранее на Piter.tv: в Купчино подрались два автомобилиста.

Фото: Телеграм / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: мчс, сгорела машина, улица десантников
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии