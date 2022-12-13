На улице Десантников сгорела легковушка Rover 75

Автомобиль потушили две спецмашины и 10 спасателей.

Сегодня вечером, 15 января, в Красносельском районе произошел пожар. На улице Десантников около дома № 15 сгорела иномарка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 17:45. Выяснилось, что полыхал чёрный Rover 75. Его потушили две спецмашины и 10 спасателей. Они справились за 13 минут.

В результате случившегося никто не пострадал. Огонь лишь серьезно повредил машину.

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