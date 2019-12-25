На Камышовой улице дотла сгорели 6 бытовок

На борьбу с огнём ушло 1,5 часа. За это время никто не пострадал.

В ночь на вторник, 11 октября, огонь полностью уничтожил несколько бытовок в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ по городу.

Пожар был зафиксирован у дома №30 по Камышовой улице. Там выгорели 6 помещений размером 3 на 6 см.

Пожарные прибыли на место происшествия в 4:08. С огнём боролись 14 огнеборцев при помощи 3 единиц спецтехники. Полностью огонь ликвидировали только в 5:30. Пострадавших нет.

Ранее мы сообщили о том, что на Толубеевском проезде сгорели ВАЗ и Mazda.

Фото: Piter.TV