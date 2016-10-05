Подборка лучших поздравлений с Днем учителя в стихах

Сегодня, 5 октября 2017 года, Россия отмечает один из самых важных профессиональных праздников - День учителя. Канал Piter.TV предлагает своим зрителям подборку поздравлений с Днем учителя в стихах. Это прикольные и короткие поздравления для учителей, которые порадуют любого педагога.

Россиянин - вспомни, какой сегодня день! На часах уже вторая половина дня 5 октября. А значит, что настало лучшее время для того, чтобы поздравить с Днем учителя своих любимых педагогов. Ведь сколько бы вам лет не было, чем бы вы не занимались - всегда найдется человек, которого можно назвать УЧИТЕЛЕМ. Именно так - с большой буквы!

В День учителя можно поздравить и своего классного руководителя, и просто любимого учителя из детства. Можно вспомнить спортивных тренеров и "учителей жизни", которые делились с Вами советами в трудные моменты. Особенно важно поддержать в "красный день календаря" учителей, вышедших на пенсию. Ведь им так приятно любое проявление внимания и любви. В такой день каждый учитель понимает, что не зря провел свою жизнь с детьми.

Да, эти люди не работают, а служат. Они тратят эмоции и жизненные силы, а получают за это проблемы со здоровьем и смешную зарплату. Поэтому, хотя бы раз в год, каждый из нас должен сказать "Спасибо" людям, которые научили тебя многому.

Канал Piter.TV предлагает свою подборку поздравлений с Днем учителя - зарядим педагогов позитивом!

Прикольные поздравления с Днем учителя в стихах

С Днем учителя всемирным!

Пусть глаза всегда горят

Светом ласковым и дивным,

Чтобы радовать ребят!

Коль учитель добродушен

И ругаться не привык,

Станет впредь ему послушен

Каждый умный ученик!

***

С днем учителя сегодня

Поздравляем вас,

Кто-то школу уж закончил,

Кто-то в первый идет класс.

Вы ко всем подход найдете,

Всех научите с душой,

Написать диктант красиво,

Развязать пример большой.

Как дружить и быть отважным,

Бегать, прыгать выше всех,

Сделать самолет бумажный,

Получить в делах успех.

Будьте счастливы, здоровы,

Вдохновенны каждый день,

Для улыбок чтоб был повод

И работалось не лень!

***

Учителя — это те же ангелы,

Просто крылья спрятали за доской.

Они для детей суровые воспитатели,

Но с открытой, любящей добротой.

Им все тайны, секреты открыты,

Знают души учеников наизусть.

И поэтому они бывают сердиты,

А иногда бередит сердце им грусть.

И в день учителя желаем сердечно

Много здоровья, душой не стареть.

Счастья, удачи, любви конечно

И небесного блага, чтоб было не счесть.

***

На свете профессий немало,

Но благороднее всех лишь одна.

На пьедестале Учитель по праву,

В дар приносящий знаний зерна.

Есть в педагоге и масса терпения,

Есть и суровость, чтоб каждый урок

В нас вложить знания, навык, умения,

Искоренить вредной лени порок.

Мудрый Учитель, мы Вам желаем

Счастья и радости, многих побед.

С праздником Вас от души поздравляем,

Благополучия и долгих лет.

***

Любимые наши учителя,

От чистого сердца вам скажем слова.

Вы наши наставники, наши друзья,

Вы мамы вторые, почти мы семья.

Спасибо вам скажем от чистой души,

Слов благодарных достойны все вы.

Мы вас обожаем, так будет всегда,

Спасибо за школьные наши года.

***

Мы вас с Днем учителя всех поздравляем,

Успехов вам творческих массу желаем.

Ведь дарите мудрость свою вы и знания,

За что вам всегда и почет, и признание.

Уроки проходят пускай на «отлично»,

Чудесно пусть будет всё и в жизни личной.

Здоровья вам крепкого, счастья желаем

И всех еще раз от души поздравляем!

***

Всемирный день учителя

В начала октября!

Ученики, родители —

Все чествуют тебя.

Ты — педагог любимый.

Поздравить мы спешим

Тебя, учитель милый.

Желаем от души,

Чтоб радовали дети

Учителей и мам,

Чтоб лучше всех на свете

Жилось учителям!

***

Всемирный день учителя пришел,

Примите нынче наши поздравления!

Учителя всех-всех на свете школ,

Пусть лучезарным будет настроение!

Почетен будет пусть всегда ваш труд,

Пусть ценят опыт ваш и все старания,

Пусть в школу дети с радостью идут,

Как дар бесценный принимая знания!

***

Учитель наш друг и советчик, И строгий немного родитель, Расскажет про все на свете, Он разума добрый хранитель. Как наша жизнь бы не менялась, Любой из нас немного ученик, Нам от учителя все лучшее досталось, Чем каждый в своей области велик.

Больше поздравлений с Днем учителя - http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-uchitelya/7.htm