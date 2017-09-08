Появилось жесткое видео с места взрыва автомобиля в Киеве

В социальных сетях появилось первое видео с места взрыва авто на Бессарабской площади в Киеве.

Жители Киева выкладывают в социальные сети видео с места ЧП на Бассейной улице неподалеку от Бессарабской площади. Сегодня днем, 8 сентября, там взорвался черный легковой автомобиль. На уникальных кадрах, снятых в 5 метрах от места взрыва, можно разглядеть многие детали этой трагедии.

Уже известно, что взрыв произошел в 18.00. В это время иномарка Toyota Camry двигалась в плотном потоке автомобилей в сторону Бассейной улицы. Взрыв полностью разворотил транспортное средства. На кадрах с места ЧП можно рассмотреть, что взрывная волна снесла крышу дорогой машины. В задней части седана можно заметить грузинские номера. По последним данным, за рулем машины находился гражданин Грузии, он погиб. Ехавшие неподалеку от Camry автомобили также пострадали: взрывная волна оставила вмятины на их корпусах и выбила стекла.

В СМИ уже появилась информация о том, что взрыв на Бессарабской площади является заказным убийством. Якобы грузин, находившийся в машине, был участником одного из добровольческих военных формирований.

Видео: Roman Grabezhov, Facebook