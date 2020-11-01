Появилась видеозапись момента ДТП на Котина

По предварительной информации, пешеход получил травмы.

Днем в воскресенье, 1 ноября, на улице Котина произошло ДТП: в 15-ти метрах от пешеходного перехода сбили человека. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

В редакцию Piter.TV попала видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлен момент аварии. Видно, что из двора выезжает машина, а на другой стороне дороги стоит пешеход и высматривает транспорт, в попытке перебежать дорогу. Оба участника ДТП, по всей видимости, смотрели в разные стороны и не убедились в безопасности своих дальнейших действий. Пострадавший начал перебегать проезжую часть в тот момент, когда водитель начал поворачивать. Какие травмы получил пешеход, неизвестно. Разобрать на записи, кого именно сбила машина, мужчину или женщину, не представляется возможным.

Ранее мы писали, что на улице Котина сбили пешехода.

Видео: Piter.TV