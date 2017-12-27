Появилось видео жесткой посадки вертолета ВМС США в Нью-Йорке

Военный вертолет совершил опасную посадку в центре крупного города.

Самым популярным видео этой недели в США стал ролик об опасной посадке военного вертолета в Нью-Йорке. Здесь совершил приземление геликоптер ВМС США, у которого при контакте с землей сломались шасси. На минутном видео можно внимательно разглядеть детали "жесткой посадки" транспортного средства.

Многотонный боевой вертолет долгое время кружил над посадочной площадкой. Пилот пытался выравнять положение боевой машины и аккуратно опуститься на землю. Однако всем попыткам мешал сильный ветер и жесткая работа лопастей.

В итоге вертолет стоимостью в 20 миллионов долларов все-таки приземлился. Однако в последний момент летательный аппарат ударился хвостом об асфальт и сломал шасси. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Теперь экспертам предстоит выяснить, по каким причинам у вертолета не получилось нормально сесть на специализированную площадку.

Видео: YouTube