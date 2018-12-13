Появилось видео с места тройного ДТП на Бухарестской улице

По последним данным, в аварии пострадали 6 человек. Оценить масштаб ДТП можно по первым кадрам с места чрезвычайного происшествия.

Появились первые видеокадры с места страшной аварии во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Канал Piter.TV публикует две записи: одна из них была загружена в Telegram-канал "Мегаполис", другую прислал в редакцию очевидец происшествия.

В кадр попали последствия тяжелого ДТП. Мы можем заметить белую иномарку с изуродованным корпусом, лежащую на левом боку на трамвайных путях. Дорога в радиусе 10 метров усеяна фрагментами транспортных средств: в частности, на асфальте лежит двигатель легковушки. На некотором отдалении находятся микроавтобус "Ивеко" и трамвай. Белый автобус лежит на земле, вокруг него рассыпаны личные вещи пассажиров. У трамвая, попавшего в ДТП. отсутствует часть боковой стены: машина буквально пробита. В какой-то момент камера выхватывает лежащего на земле человека - это один из пострадавших в аварии.

Напомним, что 11 мая в 18.25 рядом с домом № 15 по Бухарестской улице столкнулись "Шевроле Авео", микроавтобус "Ивеко" и трамвай. В результате ДТП пострадали 6 человек.

Автомобиль "Шевроле Авео" попал в лужу и в результате аквапланирования совершил столкновение со следовавшим в попутном направлении микроавтобусом "Ивеко", которые после удара вылетели на трамвайные пути где совершили столкновение с трамваем. пресс-служба ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Видео: "Мегаполис", Piter.TV