Появилось видео с места крушения Ан-2 в Нарьян-Маре

Появилась видеозапись с аэродрома поселка Харута города Нарьян-Мар в Ненецком автономном округе, где упал самолет с пассажирами.

На видео попали последствия авиакатастрофы. Самолет лежит посреди заснеженной полосы. Вся передняя часть сильно повреждена. Крыло лайнера поломано. на месте ЧП работают люди.

Самолет Ан-2 упал в аэропорту Нарьян-Мара во вторник, 19 декабря. на борту находилось 13 человек, в том числе две экипажа. Все люди из салона получили серьезные травмы. Администрация НАО сообщает, что на борту летели сотрудники окружного УМВД и руководитель департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Сергей Андриянов. По последним данным погибло три человека. Последний скончался в больнице около часа назад. Ранее Piter.tv сообщал, что СК назвал возможные причины падения Ан-2 в Нарьян-Маре. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Идет выясняение обстоятельств ЧП.

Видео: Piter.tv (при использовании ссылка на Piter.tv обязательна)