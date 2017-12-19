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Появилось видео с места крушения Ан-2 в Нарьян-Маре

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Появилась видеозапись с аэродрома поселка Харута города Нарьян-Мар в Ненецком автономном округе, где упал самолет с пассажирами.

На видео попали последствия авиакатастрофы. Самолет лежит посреди заснеженной полосы. Вся передняя часть сильно повреждена. Крыло лайнера поломано. на месте ЧП работают люди. 

Самолет Ан-2 упал в аэропорту Нарьян-Мара во вторник, 19 декабря. на борту находилось 13 человек, в том числе две экипажа. Все люди из салона получили серьезные травмы. Администрация НАО сообщает, что на борту летели сотрудники окружного УМВД и руководитель департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Сергей Андриянов. По последним данным погибло три человека. Последний скончался в больнице около часа назад. Ранее Piter.tv сообщал, что СК назвал возможные причины падения Ан-2 в Нарьян-Маре. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Идет выясняение обстоятельств ЧП.

Видео: Piter.tv (при использовании ссылка на Piter.tv обязательна)

Теги: ан-2 нарьян мар , новости нарьян мара , падение самолета в нарьян-маре , происшестия россии
Категории: Картина дня Происшествия Новости России

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