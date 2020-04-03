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Появилось видео с места аварии с бордюрным камнем на Витебском

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Трех мужчин госпитализировали.

Момент загадочного ДТП на Витебском проспекте, 22 попал на видео. Легковой автомобиль "встретился" с бордюрным камнем, в результате чего пострадали три человека. На кадрах видно, как машина "спотыкается" о преграду. 

По информации пресс-службы УГИБДД по Петербургу и области, инцидент произошел в 20:15 3-го апреля. В ДТП пострадали трое пассажиров. Мужчина 1971-го года рождения получили тяжелые травмы, мужчина на вид лет 40 ― травмы средней степени тяжести. 

По факту случившегося проводится проверка. 

Видео и фото: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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