Появилось видео с места аварии с бордюрным камнем на Витебском

Трех мужчин госпитализировали.

Момент загадочного ДТП на Витебском проспекте, 22 попал на видео. Легковой автомобиль "встретился" с бордюрным камнем, в результате чего пострадали три человека. На кадрах видно, как машина "спотыкается" о преграду.

По информации пресс-службы УГИБДД по Петербургу и области, инцидент произошел в 20:15 3-го апреля. В ДТП пострадали трое пассажиров. Мужчина 1971-го года рождения получили тяжелые травмы, мужчина на вид лет 40 ― травмы средней степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка.

Видео и фото: Piter.TV