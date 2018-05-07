Появилось видео пожара в квартире на Васильевском острове: из огня вытащили детей

Из горящего дома спасли детей.

На Васильевском острове произошло возгорание в квартире жилого дома. Об этом сообщает мобильный корресподент Piter.TV.

Вечером 7 мая в доме №47 на Среднем проспекте загорелась квартира. На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники скорой помощи.

На видео можно заметить, что пожарные с помощью лестницы спасли маленькую девочку из квартиры, которая находится над очагом возгорания. По словам очевидцев, из квартиры всего было спасено 3 человека.

Возгорание произошло на третьем этаже, однако пламя охватило ещё 3 верних квартиры. Оттуда и спасали детей. Вокруг дома на улице собралось много зевак.

На данный момент причина возгорания не сообщается. Информации о пострадавших не поступало.

Видео: Piter.TV; ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург