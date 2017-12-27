Появилось видео с места падения военного самолета в Китае: первые подробности

В Сети появилось видео падения военного самолета в Китае.

UPD: Представители военного ведомства КНР подтвердили факт падения самолета неустановленного типа в провинции Гуйчжоу. Информация об этом появилась в социальных сетях Китая. В регионе ведется операция по поиску и спасению пилотов. Спасатели также оказывают помощь местным жителям, оказавшимся в зоне падения самолета.

В Китае военный самолет рухнул во время планового полета. Об этом сообщают социальные сети и мировые СМИ. Пока что о ЧП известны лишь некоторые факты. Кроме того, в Интернете появились кадры с места падения летательного аппарата.

Большинство источников утверждает, что это военный самолет. Якобы бомбардировщик или транспортер ВВС Китая разбился во время летных учений. По другой версии, речь идет об экспериментальном самолете, который проходил "облетку". На коротком видео, которое появилось в Сети, можно увидеть низко летящий самолет с охваченным огнем корпусом. Однако нельзя утверждать точно, что этот ролик касается сегодняшнего падения. На другом видео запечатлены обломки транспортного средства, разбросанные по земле. Вокруг них ходят люди, видно пламя и дым.

Все источники сходятся в одном - катастрофа случилась на юге Китая. Однако точная локация или названия ближайших населенных пунктов не сообщаются. Ряд комментаторов считает, что речь идет о фейковой новости или устаревшем видео.

Видео: социальные сети