Появилось видео незаконного крестного хода в Петербурге

Отлученный от церкви священник решил провести крестный ход

Появились кадры, на которых виден незаконный крестный ход в воскресенье, 19 апреля. Сбор верующих был назначен на 12 часов дня у Казанского собора. Около часа дня шествие прервала полиция у станции метро "Гостиный двор".

На съемке видно, как во главе со священнослужителем идут около десяти петербуржцев. Позже к шествию подошла полиция. Верующих отпустили, а Артемию Скрипкину пришлось поехать до отделения – в отношении него составили административный протокол.

Ранее мы писали, что незаконный крестный ход в центре Петербурга прервала полиция.

Видео: Piter.TV