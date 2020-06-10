Появилось видео момента ДТП на Витебском проспекте

Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Днем в среду, 10 июня, петербуржцы поделились в соцсетях сообщением, что на Витебском проспекте произошло ДТП.

Очевидцы уточнили, что столкнулись две иномарки. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Вечером того же дня редакторы Piter.TV получили видеозапись момента аварии. На кадрах видно, что, по всей видимости, одна из иномарок хотела "проскочить" в поворот перед грузовиком, но маневр не удался. Достоверной информации произошедшего еще нет.

Ранее мы писали, что на КАД заметили разворачивающегося автолюбителя.

Видео: Piter.TV