Появилось видео ликвидации крупного пожара на Пискаревском проспекте

На месте происшествия от РСЧС работают 153 человека и 37 единиц техники, от МЧС – 102 спасателя и 25 единиц техники.

Утром 30 июня в Красногвардейском районе Петербурга произошел крупный пожар. По адресу Пискаревский проспект, 150, загорелись три металлических ангара. Пресс-служба ГУ МЧС России по городу и Ленобласти поделилась видео с места происшествия.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 05:25. Сначала загорелся один металлический ангар, затем огонь перекинулся еще на два. Из-за угрозы распространения огня на соседние здания и автомобили в 05:42 пожару присвоили ранг №2, в 06:25 – подняли до №3.

Горели металлические ангары размерами 15х30 метров, 30х60 метров по всей площади и частично ангар 5х30 метров. Общая площадь возгорания составила 2300 квадратных метров.

К тушению были привлечены от РСЧС 153 человека и 37 единиц техники, от МЧС – 102 спасателя и 25 единиц техники. К месту происшествия направили пожарный поезд и Передвижную химико-радиометрическую лабораторию для контроля замеров воздуха на предмет содержания в нем вредных веществ. В готовности находился вертолет Ка-32.

В 07:46 пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее мы писали, что из-за пожара перекрыли движение по Пискаревскому проспекту от КАД в сторону города.

Фото, видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти