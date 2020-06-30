Из-за пожара перекрыли движение по Пискаревскому проспекту от КАД в сторону города

К месту возгорания готовится вылететь вертолет Ми-8, а также следует пожарный поезд.

Утром 30 июня на Пискаревском проспекте, 150, загорелись склады. Из-за пожара перекрыто движение от КАД в сторону города. Водителям советуют заранее выбирать маршрут. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 05:25. Сначала загорелся один металлический ангар, затем огонь перекинулся еще на два. В 05:42 пожару присвоили ранг №2, в 06:25 – подняли до №3.

На месте происшествия работают 153 спасателя и 37 единиц техники. К вылету готовится вертолет Ми-8, а также следует пожарный поезд.

Ранее мы писали, что на улице Коммунаров полностью сгорел одноэтажный дом.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Анастасия Шептикина

Видео: Piter.TV