Появилось видео испытаний фантастического авиационного двигателя с открытым ротором

Французский авиастроительный концерн Safran готовит к запуску в производство уникальный двигатель Open Rotor. Это первый в мире "мотор" для самолетов с открытым ротором. В данный момент компания проводит финальные испытания чуда техники. В Сети опубликованы уникальные кадры этих испытаний. Они появились в официальном канале Safran на YouTube.
Главной отличительной чертой Open Rotor является тот факт, что такой двигатель не нужно будет погружать в специальный защитный корпус в виде гондолы. Ожидается, что двигатели с открытым ротором будут потреблять на порядок меньше топлива. При этом они станут значительно менее шумными, чем их нынешние аналоги.
На данный момент Open Rotor ни разу не проходил испытаний в воздухе. Они начнутся только после того, как Safran закончит стендовые наблюдения за уникальным механизмом.
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Видео: Safran, YouTube