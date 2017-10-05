Появилось видео испытаний фантастического авиационного двигателя с открытым ротором

Во Франции проходят испытания уникального "прозрачного" двигателя для самолетов. Появилось видео нового чуда техники.

Французский авиастроительный концерн Safran готовит к запуску в производство уникальный двигатель Open Rotor. Это первый в мире "мотор" для самолетов с открытым ротором. В данный момент компания проводит финальные испытания чуда техники. В Сети опубликованы уникальные кадры этих испытаний. Они появились в официальном канале Safran на YouTube.

Главной отличительной чертой Open Rotor является тот факт, что такой двигатель не нужно будет погружать в специальный защитный корпус в виде гондолы. Ожидается, что двигатели с открытым ротором будут потреблять на порядок меньше топлива. При этом они станут значительно менее шумными, чем их нынешние аналоги.

На данный момент Open Rotor ни разу не проходил испытаний в воздухе. Они начнутся только после того, как Safran закончит стендовые наблюдения за уникальным механизмом.

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Видео: Safran, YouTube