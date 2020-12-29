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Появилось видео дыма над Вестминстерским дворцом в Лондоне

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По словам очевидцев, в здании сработала пожарная сигнализация.

В Лондоне замечен дым над Вестминстерским дворцом. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Кроме того, уже появилось видео с места происшествия. Судя по кадрам, в здании дворца сработала пожарная сигнализация. При этом над крышей Вестминстера заметен белый дым. Возможно, речь идет о каком-то локальном возгорании или задымлении.

Первым из британских СМИ о происшествии написало новостное издание express.co.uk. Журналисты назвали случившееся "задымлением" и не уточнили причины случившегося, хотя также подтвердили, что на объекте звучит пожарная тревога.

Для справки: Вестминстерский дворец расположен в центре Лондона, в его стенах расположен британский парламент. 

Видео: Twitter/Jessica Gallardo

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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