Появилось первое в мире панорамное видео из открытого космоса

В сети появилось панорамное видео из открытого космоса, представленное российским международным информационным телеканалом.

В сеть проникли первые панорамные кадры из открытого космоса.



По данным RT, проект получил название Spacewalk 360. Видео снято в формате 360 градусов. На кадрах запечатлены российские космонавты Сергей Рязанский и Федор Юрчихин, которые вручную запускают мини-спутники во время работы за бортом Международной космической станции.



Также сообщается, что видео было создано совместно с "Роскосмосом" и РКК "Энергия". По словам руководителя проекта Эдуарда Чижикова, земляне впервые смогли увидеть открытый космос и планету глазами космонавтов.





Видео: YouTube/RT на русском