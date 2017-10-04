Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Мировые новости
Сегодня, 20:34
0
TretyakovaS
148
Код вставки плеера

Появилось первое в мире панорамное видео из открытого космоса

0
 
 

В сети появилось панорамное видео из открытого космоса, представленное российским международным информационным телеканалом.

В сеть проникли первые панорамные кадры из открытого космоса.

По данным RT, проект получил название Spacewalk 360. Видео снято в формате 360 градусов. На кадрах запечатлены российские космонавты Сергей Рязанский и Федор Юрчихин, которые вручную запускают мини-спутники во время работы за бортом Международной космической станции.

Также сообщается, что видео было создано совместно с "Роскосмосом" и РКК "Энергия". По словам руководителя проекта Эдуарда Чижикова, земляне впервые смогли увидеть открытый космос и планету глазами космонавтов.

Видео: YouTube/RT на русском

Теги: в сети появилось видео , видео , мировые новости , новости россии , панорамное видео из космоса , появилось видео , роскосмос
Категории: Мировые новости

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5