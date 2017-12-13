Появились подробности ночного пожара на Индустриальном проспекте

Спасатели и очевидцы поделились информацией про возгорание бара "Америка" на Индустриальном проспекте.

Стали известны подробности ночного пожара в баре на Индустриальном проспекте. Ранее мы писали, что здание загорелось из-за брошенного коктейля Молотова.

По данным спасателей, на месте инцидента работали шесть единиц спецтехники и 32 человека личного состава МЧС. Через 20 минут после приезда огнеборцев, уровень пожара увеличили до повышенного уровня сложности. К половине пятого ночи возгорание было локализовано.

В результате ЧП в доме выгорело пространство в 50 квадратных метров на первом этаже и 100 квадратных метров на втором. Полностью ликвидировать пожар удалось к шести часам утра. Пострадавших нет. Руководство бара оперативно вывело посетителей и персонал на улицу.

На видео, снятом мобильным корреспондентом Piter.TV, охранник бара рассказал, как спасал посетителей кафе. Кроме того, ПитерТВ показывает эксклюзивные кадры с места ЧП во время и после пожара.



Видео: Piter.tv