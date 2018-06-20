Появились подробности пожара в Соборе Парижской Богоматери

Крыша собора обрушилась.

В понедельник, 15 апреля, в центре Парижа загорелся Собор Парижской Богоматери. Об этом сообщает сообщает AFP со ссылкой на пожарных.

Piter.TV собрал последние новости по факту случившегося.

Причины возгорания

Причина возгорания не установлена. Известно, что в соборе велись реставрационные работы. По предварительным данным, пожар начался на строительных лесах.

Последствия пожара

Очевидцы сообщают о том, что из-за пожара упал шпиль. Кроме того, французские СМИ заявили о том, что у собора обрушилась крыша. О пострадавших сообщений не поступало.

Рекация президента Франции

Эмануэль Макрон прибыл на место трагедии. Ранее сообщали о том, что политик намеревался выступить с речью о ситуации с "желтми жилетами". Выступление не состоится.

Notre-Dame de Paris в огне. Вся нация переживает. Подумаем о всех католиках и о всех французах. Как и всем соотечественникам, мне сегодня грустно видеть, как горит эта часть нас сообщает Макрон

Что сейчас с движением во Франции?

В данный момент территория вокруг Собора перекрыта. Очевидцы говорят, что в Париже создалось ошущение снега из-за пепла. Тысячи парижан наблюдают за трагедией.

Что с предметами искусства внутри Собора Парижской Богоматери?

По словам пресс-секретаря Нотр-дама Андре Финота, сокровищница собора надежно защищена. Отметим, что в здании хранится одна из ключевых христианских реликвий — Терновый венец Иисуса Христа.

Кроме того, 16 статуй были отцеплены от шпиля и поэтому они уцелели.

Реакция других стран на произошедшее

Ватикан заявил, что не верит в происходящее. Генсек конференции епископов Франции сообщил о том, что он уверен, что пожар связан с реставрационными работами.

Канцлер Германии выразила соболезнования.

Нотр-Дам является символом Франции и нашей европейской культуры. Мы с нашими мыслями с французскими друзьями отметила она

Дональд Трам в своем Twitter выразил недоумение касательно того, что собор не тушат с воздуха. Французские журналисты объяснили ему, что сброшенная сверху вода может разрушить хрупкие конструкции.

Президент Росси пока никак не высказался о пожаре в Соборе Парижской Богоматери. Однако россияне постят в соцсетях фото культурного объекта и соболезнуют парижанам.

Я мечтала показать этот собор своим детям. Теперь потомки увидят его лишь на картинках пишут пользователи соцсетей

Прокуратура Франции начала проверку

Прокуратура Парижа начала расследование по факту пожара в соборе Парижской Богоматери. О причинах и виновых говорить пока рано.

Можно ли спасти собор?

МВД Франции заявили, что собор "возможно, не удастся спасти". Пожарные тушат собор более трех часов.

По сообщением Le Figaro, Фонд наследия будет собирать со вторника "Национальный сбор" для восстановления Нотр-Дам. В данный момент эксперты не дают никаких комментариев касательно восстановления Собора.

Фото и видео: дтп и чп петербург/вк, patrick anidjar, Alban Barthélemy