Появились подробности падения солдата на рельсы в "Автово"

Гвардеец не захотел продолжать службу из-за проблем в части.

Появились подробности падения молодого человека на рельсы станции метро "Автово". Инцидент произошел около 11 часов утра в воскресенье 19 августа. Пострадавший находился с сопровождающим и был одет в военную форму. Его другом оказался ефрейтор.

Как отмечают правоохранительные органы, жертва падения не хотела служить. Роту юноши называют "тяжелой", в которой много представителей Кавказа. Мать одного из военнослужащих рассказала, что за лето в данной части уже произошло несколько трагедий из-за конфликтов между солдатами и офицерами. В результате еще один человек решился на отчаянный шаг. Пострадавший мужчина прибыл в Санкт-Петербург из Белгородской области. Ему 22 года и на данный момент он служит в Росгвардии.

Гость Северной столицы выжил, но ему потребовалась госпитализация. Сейчас за его здоровьем наблюдают врачи Военно-медицинской академии. Они диагностировали у юноши черепно-мозговую травму.

Военнослужащему после происшествия на станции Санкт-Петербургского метрополитена оказана необходимая медицинская помощь. 19 августа около 11 часов на станции метро Автово в Санкт-Петербурге военнослужащий по призыву почувствовал недомогание, оступился и упал на рельсы . В результате падения солдат получил ушибы и травмы, не опасные для жизни. Он госпитализирован. По факту произошедшего проводится проверка. отмечает Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб