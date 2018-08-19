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На станции "Автово" человек упал на пути, закрыты четыре станции метро

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Мужчина остался жив.

Утром 19 августа на станции метро "Автово" молодой мужчина в военной форме упал на рельсы. Об этом сообщают очевидцы. 

В результате ЧП мужчина остался жив. Обстоятельства инцидента уточняются.

Сообщается, что вместе с молодым человеком находился сопровождающий. Бойцу оперативно оказали медицинскую помощь. По словам очевидцев, на теле пострадавшего было много ссадин и кровоточащих ран.  

По техническим причинам поезда 1 линии метро едут от "Нарвской" до "Девяткино" и в обратном направлении. Станции метро от "Кировского завода" до "Проспекта Ветеранов" перекрыты.

Видео: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

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Категории: Новости СПб

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