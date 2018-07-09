Появились подробности о подозреваемом в убийстве школьницы в Кузбассе

Подозрение пало на ранее судимого 49-летнего местного жителя.

Задержанный по подозрению в причастности к убийству 12-летней девочки в городе Топки Кемеровской области ранее был судим за убийство. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-слуцжбы регионального управления Следственного комитета в своем Telegram-канале. Известно, что фигурантом расследования стал 49-летний местный житель. В надзорном ведомстве отметили, что в настоящее время мужчина задержан в процессуальном порядке, он отправлен на допрос и проведение прочих оперативных мероприятий. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании для злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу.

В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, причастное к преступлению - им оказался ранее судимый за убийство 49-летний местный житель. пресс-служба СК РФ

Напомним, что ребенок пропал 18 июня в городе Топки. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Позже следователи уведомили жителей региона о том, что тело пропавшей школьницы с признаками насильственной смерти найдено в колодце, расположенном около заброшенного здания. Позже официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк сообщила о задержании подозреваемого.

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Фото и видео: Следственный комитет России