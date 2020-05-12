Появились подробности аварии на проспекте Обуховской обороны

Пострадали оба водителя и пассажир.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 12 мая в 18:45 на проспекте Обуховской обороны, 3, 20-летний водитель "ВАЗ 2105" не справился с управлением выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со служебной машиной "Форд Фокус".

В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажир "Форда". Сообщается, что все пострадавшие получили средний вред здоровью.

Ранее мы писали, что на углу Обуховской обороны и Обводного канала произошла авария с участием машины ДПС.

Видео: Piter.TV