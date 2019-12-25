Появились подробности аварии на Пулковском шоссе

В ДТП пострадали трое.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 27 июля около трех часов дня на Пулковском шоссе у дома №70/А произошло ДТП.

Сообщается, что 42-летний водитель "Мерседеса" перестраивался с крайнего правого ряда и столкнулся с попутным "Пежо", под управлением 37-летнего водителя. В результате столкновения "Пежо" опрокинулся на крышу на газоне, а "Мерседес" врезался в столб. В аварии пострадали водитель "Мерседеса" (тяжелое состояние), а также два пассажира "Пежо" – 5-летняя девочка и 8-летний мальчик. Дети находились в специальных креслах и получили средней степени вред здоровью.

Ранее мы писали, что на Пулковском шоссе перевернулся автомобиль с двумя детьми внутри.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Мария Микрюкова)