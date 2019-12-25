В Петербурге у 43% обследованных нашли повышенный "плохой" холестерин

Каждый второй участник медобследования в Петербурге столкнулся с высоким холестерином.

В Петербурге у 52 % участников профилактического обследования выявили повышенный уровень общего холестерина. Еще у 43 % обследованных оказался повышен уровень "плохого" холестерина, а у 5 % зафиксировали очень высокий риск сердечно-сосудистых осложнений. Такие результаты получили по итогам проекта "Видимо-невидимо", посвященного профилактике заболеваний сердца и сосудов.

Всего специалисты обследовали 442 человека, среди которых 83 мужчины и 359 женщин. Повышенное артериальное давление зарегистрировали у 42 % участников. Гипертензия и курение чаще встречались среди мужчин. Обследование проходило с 29 сентября по 2 октября на площадке "Территория здоровья" в ТРЦ "Заневский каскад".

Участникам экспресс-методом определяли общий холестерин, липопротеины низкой и высокой плотности и триглицериды, измеряли давление и оценивали факторы риска. Кроме того, специалисты проводили электрокардиографию и консультировали посетителей. Максимальный показатель общего холестерина составил 9,08 ммоль/л при норме менее 5,1 ммоль/л. Такой результат выявили у 68-летней женщины. Среди мужчин самый высокий показатель зарегистрировали у 59-летнего участника, который курит.

Главный врач Городской поликлиники №40 Дмитрий Ченцов отметил, что проведение профилактических обследований за пределами медицинских учреждений помогает привлечь людей, которые откладывают визит к врачу. По его словам, посетители торгового центра могли одновременно узнать о состоянии здоровья, получить консультацию и при необходимости получить направление на дальнейшее обследование.

Повышенный уровень "плохого" холестерина может указывать на риск формирования атеросклеротических бляшек. При отсутствии контроля это повышает вероятность сердечно-сосудистых осложнений, в том числе инфаркта и инсульта. Специалисты рекомендуют при выявлении отклонений обратиться к лечащему врачу и соблюдать назначенные рекомендации по коррекции образа жизни и лечению.

За время работы площадки специалисты принимали более 80 человек в день. Помимо оценки липидного профиля, посетители могли пройти осмотр офтальмолога и дерматолога, сделать УЗИ щитовидной железы, проверить состояние позвоночника и стоп. Наличие такого генетического варианта само по себе не означает обязательного развития заболевания. Некоторые наследственные сердечно-сосудистые патологии могут длительное время протекать без заметных симптомов, поэтому специалисты считают раннее выявление факторов риска важной частью профилактики. Всем участникам петербургского проекта, у которых обнаружили отклонения, специалисты дали рекомендации по дальнейшему обследованию и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

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Фото: Piter.tv