Потребительский рынок Петербурга начал постепенно восстанавливаться

Практически аналогичная ситуация сложилась в Ленобласти.

Потребительский рынок Петербурга начал восстанавливаться после временного кризиса. Об этом свидетельствуют данные аналитиков и Петростата.

Так, за июль оборот оптовой торговли в Северной столице составил около 1,300 млрд рублей. Обновлённые показатели на 4,6% превышают показатели за аналогичный период прошлого года. Напомним, что за первые 7 месяцев 2023-его оборот уменьшился на 23,3%, составив чуть более 10 трлн рублей. При этом, только в середине лета оборот розничной торговли достиг 191 млрд рублей, прибавив 18,1%. В период с января по июль он составлял 1258,5 млрд рублей и вырос на 2,7%.

Практически аналогичная ситуация сложилась в Ленобласти, где возрос оборот как оптовой, так и розничной торговли. По мнению аналитика, восстановление рынка в двух регионах связано с угасанием страхов и депрессии у покупателей и прекращением закупок товаров, которые считались дефицитными.

Ранее мы сообщили о том, что на месте салонов крупного автодилера в Петербурге планируют построить жилые дома.

Фото: Piter.TV