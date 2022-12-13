Метеоролог рассказал, когда от Москвы отступят морозы

Александр Шувалов считает, что жёлтый уровень опасности в столице ввели необоснованно.

Накануне Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области в связи с ветром и гололедицей. По мнению главы прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, особых причин для беспокойства жителей столицы нет. Как отметил специалист в разговоре с телеканалом "360", толстая корка льда скоро начнёт таять.

Шувалов считает, что уровень опасности в регионе преувеличен: несмотря на то, что гололедица присутствует, она не носит экстремального характера и не влияет на штормовое предупреждение. Также метеоролог отметил, что сильного ветра не ожидается, так как ему просто неоткуда взяться. Порывы холодного воздуха подуют с запада, юго-запада и немного с юга, что достаточно типично для зимы.

Погода на этой рабочей неделе очень однородная, я бы сказал, что здесь главенствует инерционный прогноз — завтра так же, как вчера. Но с небольшим повышением, ослаблением этого слабого мороза к концу недели. Александр Шувалов, руководитель прогностического центра "Метео"

Также, по словам эксперта, время от времени до конца месяца в Москву будет приходить снегопад. Во время этого явления температура будет падать до отметок -2…-7 градусов ночью и до -1…-4 градусов днём.

Ранее мы сообщили о том, что в Москве десять экипажей ДПС гонялись за нарушителем на "Ниве".

Фото: Сайт мэра и правительства Москвы