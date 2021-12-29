Потепление и мокрый снег с дождем ждут петербуржцев 19 января

Днем столбики термометров покажут 0…+2 градуса.

В среду, 19 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу, ссылаясь на прогноз синоптиков ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью ожидаются небольшие осадки в виде снега, днем пройдет мокрый снег с дождем. Температура воздуха составит 0…+2 градуса. Ветер подует с запада, юго-запада со скоростью 6-11 м/с. На дорогах возможна гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы писали, что в Высоцке из-за выброса угольной пыли почернел снег.

Фото: pexels.com