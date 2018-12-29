Пострадавшему в аварии петербуржцу выплатят 500 тысяч рублей за моральный вред

ДТП произошло летом 2016 года.

Пушкинский районный суд рассмотрел гражданское дело, возбужденное в отношении автотранспортного предприятия "Гранит". Суд обязал руководство "Гранита" выплатить моральную компенсацию мужчине, который пострадал в аварии по вине сотрудника компании. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры города.

ДТП произошло летом 2016 года. Известно, что водитель и одновременно работник автотранспортного предприятия, управляя корпоративным автомобилем, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. В результате аварии виновник ДТП скончался на месте происшествия, другой водитель получил тяжкий вред здоровью.

Пострадавший обратился с иском к автотранспортному предприятию "Гранит", который является владельцем автомобиля-тягача, за рулем которого сидел погибший. Он потребовал от компании компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Прокурор встал на сторону истца, заявив, что работник компании грубо нарушил правила дорожного движения. Теперь ответчик должен заплатить пострадавшему полмиллиона рублей.

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