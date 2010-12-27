Дипломаты ЕС одобрили продление санкций против РФ

Ограничительные меры могут продлить еще на год.

Постпреды членов Европейского союза поддержали продление санкций в отношении России. Срок предыдущих истекает 23 июня 2019 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

В случае если ЕС утвердит данное решение, ограничительные меры против РФ продлятся минимум до 23 июня 2020 года.

Напомним, что санкции против России были введены членами ЕС после присоединения Крыма в 2014 году. Большинство стран до сих пор не признали полуостров российским.

Видео: YouTube/European Parliament