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Дипломаты ЕС одобрили продление санкций против РФ
Сегодня, 20:48
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Rybka123

Дипломаты ЕС одобрили продление санкций против РФ

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Ограничительные меры могут продлить еще на год.

Постпреды членов Европейского союза поддержали продление санкций в отношении России. Срок предыдущих истекает 23 июня 2019 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

В случае если ЕС утвердит данное решение, ограничительные меры против РФ продлятся минимум до 23 июня 2020 года.

Напомним, что санкции против России были введены членами ЕС после присоединения Крыма в 2014 году. Большинство стран до сих пор не признали полуостров российским.

Видео: YouTube/European Parliament 

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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