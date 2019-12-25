  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Памятный подарок разыграют среди пассажиров последнего в сезоне Туристического вагона до Выборга
Сегодня, 9:36
154
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Памятный подарок разыграют среди пассажиров последнего в сезоне Туристического вагона до Выборга

0 0

Чтобы присоединиться к экскурсии, нужно купить билет на электричку "Ласточка" до Выборга, отправляющуюся в 9:30 с Финляндского вокзала, и дополнительно оплатить экскурсию стоимостью 129 рублей.

Северо-Западная пригородная пассажирская компания (АО "СЗППК") завершает летний сезон экскурсий на поезде "Туристический вагон" в Выборг. Последняя поездка состоится 14 сентября 2024 года. Поезд отправится с Финляндского вокзала в 9:30. В ходе экскурсии пассажиры смогут выиграть памятный подарок: термос и ланч-бокс. Остальным участникам также подарят сувениры.

Экскурсия пройдет в хвостовом вагоне поезда, где каждый сможет погрузиться в историю и узнать о линии Маннергейма и известных личностях, путешествующих этим маршрутом.

Чтобы присоединиться к экскурсии, нужно купить билет на электричку "Ласточка" до Выборга, отправляющуюся в 9:30 с Финляндского вокзала, и дополнительно оплатить экскурсию стоимостью 129 рублей. Владельцы абонементов должны предъявить свой билет при покупке услуги. Оформление билетов осуществляется в кассах 4 и 5 на Финляндском вокзале.

Ранее мы сообщили о том, что более 1,5 млн пассажиров воспользовались тактовым движением до Мельничного Ручья.

Фото: ОЖД

Теги: ао сзппк, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии