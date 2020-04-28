Последний в этом году поезд отправится из Москвы в Петербург

Проводники и начальник состава поздравят пассажиров по громкой связи в вагонах.

Последний поезд в этом году отправится в пятницу, 31 декабря, из Москвы в Петербург. Путешественников повезут на фирменном поезде "Красная стрела", пишет ТАСС.

В полночь поезд будет находится еще в столице. Проводники и начальник состава поздравят пассажиров по громкой связи в вагонах.

Всего в новогоднюю ночь в пути будут находиться 450 поездов дальнего следования, в которых новый год встретят порядка 55 тысяч пассажиров. В пятницу, 31 декабря, 31 декабря в путь отправятся почти 190 тысяч человек, в том числе в составе туристических поездов "В Карелию", "Величие Севера" и "Новогодняя ночь".

Ранее стало известно, как будут работать наземный транспорт, метро и электрички в новогодние праздники.

Фото: wikipedia.org