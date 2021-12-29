Последние открытки "Новогодней почты" отправятся из Петербурга во вторник

Открытки отправят в разные уголки мира. Отправители подписали послания бесплатно.

В понедельник и вторник, 10 и 11 января, из Петербурга в разные уголки мира отправят последние партии открыток "Новогодней почты" с Дворцовой площади.

Отправить открытку можно было с 20 по 30 декабря рядом с главной елкой Петербурга. Там "Петербургский дневник" совместно с Почтой России организовал красочное новогоднее пространство в форме гигантского абажура и пункт посткроссинга, откуда каждый желающий бесплатно мог отправить авторскую открытку в любую точку мира. Коллекцию создали на основе рисунков детей – победителей конкурса "Главная открытка города", который тоже проводило издание.

Также сегодня завершилась подобная акция в Музее Фаберже.

Фото: пресс-служба АО "Почта России"