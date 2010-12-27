После жестокого убийства козы в Ленобласти завели уголовное дело

Мужчина убил животное на глазах 10-летней девочки.

Полиция Ленобласти возбудила уголовное дело в отношении жителя Тосненского района, который жестоко убил козу на глазах 10-летней девочки. Об этом пишет 78.ru.

Инцидент произошел в селе Ушаки. Девочка после школы по просьбе матери посла коз. Самая старшая из стада Катя перепрыгнула через забор и попала во двор к соседу. Девочка побежала за козой, однако не успела ее забрать. Мужчина взял палку и начал избивать животное. Когда живодер сломал козе рог, девочка побежала за мамой. Вернувшись женщина и ее дочка обнаружили мертвое животное.

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Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург