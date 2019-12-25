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Прокуратура Петербурга добилась выдачи питания для ребенка-инвалида
Сегодня, 9:11
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Прокуратура Петербурга добилась выдачи питания для ребенка-инвалида

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После вмешательства петербургской прокуратуры ребенок-инвалид обеспечен лечебной смесью

Прокуратура Невского района провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении социальных прав ее ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, врач назначил несовершеннолетнему постоянное лечебное питание. Специальные пищевые продукты мать ребенка имеет право получать в рамках государственной социальной помощи.

Однако ребенок лечебным питанием не обеспечивался, что привело к угрозе здоровью.

В целях защиты нарушенных прав несовершеннолетнего прокуратура района предъявила исковое заявление к Комитету по здравоохранению Петербурга с требованием обеспечить ребенка-инвалида смесью для энтерального питания. 

Ранее сообщалось, что собака покусала полуторогодовалую девочку в Мурино.

Фото: Piter.TV

Теги: дети, инвалид, медицина, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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