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Прокуратура помогла вернуть 137 инженерам 15 млн рублей зарплаты
Сегодня, 11:03
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himif

Прокуратура помогла вернуть 137 инженерам 15 млн рублей зарплаты

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Компания не выплатила деньги своим сотрудникам в срок.

Прокуратура Невского района помогла работникам ООО "СПб-Автоматика" получить невыплаченную зарплату, сообщили в пресс-службе ведомства. Как выяснилось в ходе проверки, организация задолжала 137 своим сотрудникам зарплату в сумме более 15 миллионов рублей.

В отношении начальства компании возбудили административное дело, материалы проверки прокуратура направила в Госинспекцию труда в Петербурге. Гендиректор получил от ведомства представление об устранении нарушений закона и исправил свою ошибку. Зарплаты инженерам полностью выплачены.

Также мы писали, что в Пулково приставы будут ловить должников по "коммуналке".

Фото: Piter.TV

Теги: долги по зарплате, задолженность, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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