После вмешательства прокуратуры в Красносельском районе провели ремонт дорог

После вмешательства прокуратуры отремонтированы дороги.

Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, отдельные участки дорог на улице Добровольцев, на улице Суворова, у пешеходного перехода на пересечении переулка Спирина и улицы Освобождения, на углу Авиационной улицы и Красносельского шоссе, на Дачной улице, не отвечали нормативным требованиям. На дорожном полотне имелись выбоины и просадки.

Прокуратура района внесла представление в адрес директора СПб ГУДП "Путь". По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования дороги отремонтированы.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга добилась выдачи лекарств на ребенка.

Фото: прокуратура Петербурга