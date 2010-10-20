После вмешательства петербургской прокуратуры 3-летний мальчик-инвалид получил кресло-коляску

Проверка показала, что мальчик длительное время не был обеспечен указанным техническим средством реабилитации.

После вмешательства прокуратуры 3-летний мальчик-инвалид обеспечен креслом-коляской для прогулок. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура Петербурга провела проверку по обращению матери о нарушении прав ее 3-летнего сына на получение технического средства реабилитации.

Установлено, что согласно индивидуальной программе реабилитации ребенку для прогулок необходимо кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией и поддержкой головы и тела. Проверка показала, что мальчик длительное время не был обеспечен указанным техническим средством реабилитации.

Благодаря прокуратуре сейчас ребенок обеспечен необходимым медицинским изделием.

Ранее в Петербурге прокуратура помогла вернуть семье деньги за лекарства для ребенка.

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