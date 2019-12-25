В Петербурге прокуратура помогла вернуть семье деньги за лекарства для ребенка

Этот жизненно необходимый препарат он должен был получать бесплатно. Однако, ребенок не был обеспечен препаратом в срок.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку по обращению местной жительницы о неполучении жизненно важного препарата, выписанного по рецепту для ее ребенка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что несовершеннолетний не обеспечен необходимым лекарством бесплатно. Препарат был приобретен за собственные средства семьи.

Прокурор предъявил в суд иск о взыскании с органов исполнительной власти в пользу законного представителя несовершеннолетнего расходов на приобретение лекарства в размере более 78 тыс. рублей. Также семье положена компенсация морального вреда.

Требования прокурора удовлетворены, решение суда обращено к исполнению.

В феврале прокуратура Петербурга нашла опасные квест-комнаты.

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